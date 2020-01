Dans un bilan de l'activité de la Police judiciaire durant le mois de décembre 2019, les services de la sûreté de wilaya ont fait état du traitement de 1602 affaires qui se sont soldées par l'arrestation de 1862 suspects, présentés devant les juridictions compétentes, dont 958 individus impliqués dans des affaires relatives à la possession et la consommation de stupéfiants et de comprimés psychotropes, et 204 autres dans des affaires liées au port d'armes blanches prohibées et 700 autres dans différentes affaires.

S'agissant des affaires de port d'armes blanches prohibées, les mêmes services ont traité 198 affaires impliquant 204 individus, présentés aux autorités judiciaires, dont 17 ont été mis en détention provisoire. Au registre de la lutte contre le trafic de drogues, les services de la sûreté de wilaya ont recensé "872 affaires impliquant 958 suspects, lesquelles se sont soldées par la saisie de 3,121 Kg de cannabis, 10037 comprimés psychotropes, 1,62 kg de cocaïne, 2,18 g de héroïnes et 5 flacons contenant des liquides psychotropes.

Par ailleurs, le communiqué indique que les forces de police ont effectué 207 opérations de contrôle des activités commerciales réglementées, et ce dans le cadre des activités de la Police générale et de la réglementation durant la même période, où il a été procédé à l'exécution de 12 décisions de fermeture ordonnées par les autorités compétentes.

En matière de prévention routière, les services de la Sécurité publique ont enregistré, durant la période susmentionnée, 14234 infractions au Code de la route, entraînant le retrait immédiat de 4736 permis de conduire, ajoute la même source. Les mêmes services ont également enregistré 58 accidents de la route ayant fait 66 blessés, ainsi que 1203 opérations de maintien de l'ordre.

Les services de police de la Sûreté de la wilaya d'Alger ont enregistré, durant la période sus-indiquée, 42291 appels sur le numéro vert 15-48 et sur le numéro de secours 17, ainsi que 1078 appels sur le numéro 104, indique le communiqué qui rappelle que ces numéros sont à la disposition des citoyens pour signaler tout ce qui est susceptible de porter atteinte à leur sécurité et sûreté.