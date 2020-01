Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, dimanche, que l'Algérie s'opposait "fermement" à toute tentative d'ingérence dans ses affaires nationales, rappelant "les principes sous-tendant ses engagements en faveur de la paix et de la sécurité dans notre région et à travers le Monde".

Intervenant lors de la réunion du Conseil des ministres, le Président de la République a déclaré que "l'Algérie ne doit aucunement dévier de ses devoirs de solidarité et de bon voisinage, qu'elle continuera à promouvoir à travers une coopération visant la réalisation d'une complémentarité régionale au mieux des intérêts de toutes les parties".

"L'Algérie qui se refuse toute immixtion dans les affaires des autres pays s'oppose fermement à toute tentative d'ingérence dans ses affaires nationales, des principes qui sous-tendent ses engagements en faveur de la paix et de la sécurité dans notre région, le Maghreb arabe, l'Afrique et à travers le Monde", a ajouté le chef de l'Etat, qui a réitéré en outre le soutien constant de l'Algérie aux causes justes, notamment la cause palestinienne et la question du Sahara occidental.

Evoquant l'environnement régional et international complexe, "théâtre aujourd'hui de grandes manœuvres géopolitiques et terrain d'imbrication de facteurs de menace et d'instabilité, Le Président Tebboune a mis en avant l'importance de "tirer les principaux enseignements au plan stratégique afin de mieux anticiper les répercussions de la détérioration de la situation sécuritaire dans la région sur notre sécurité nationale".

"Notre diplomatie doit montrer au Monde l'image de la nouvelle Algérie, une Algérie confiante en elle, en ses capacités et en son avenir, une Algérie fière de son passé et de ses réalisations et consciente des difficultés auxquelles elle est confrontée tout en étant déterminée à les surmonter", a ajouté le chef de l'Etat.