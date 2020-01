Un total de 76 foyers relevant des communes d’El Hamma et de Tamza dans la wilaya de Khenchela ont été raccordé, dimanche, aux réseaux d’électricité et du gaz naturel.

L’opération d’alimentation en ces énergies a concerné 50 foyers dans la commune de Tamza et 26 autres au groupement d’habitation d’El Khroub relevant de la localité d’El Hamma, a précisé le chargé de l’information et de la communication de la concession de distribution de l’électricité et du gaz, Mohamed Tahar Boukehil. Le projet de raccordement au réseau du gaz de 50 habitations de la localité de Tamza a mobilisé un montant financier de 1,7 million DA tandis que celui concernant l’approvisionnement en énergie électrique du même quartier, a nécessité la mise en place d’une enveloppe financière dépassant 9,5 millions DA, ajoute M.Boukehil.

Aussi, un budget d’investissement de 7 millions DA a été alloué à la wilaya pour le raccordement de 26 foyers du groupement d’habitation d’El Khroub relevant de la localité d’El Hamma, inscrit dans un projet d’un délai de réalisation de deux (2) mois , selon la même source. Aussi, la même source a indiqué le lancement du projet d’alimentation en gaz naturel de 114 habitations aux cités Boucharab et Meghani Tahar dans la localité de Baghai pour lequel un montant de montant de plus de 10 millions a été mobilisé DA soulignant également une autre opération portant raccordement en cette énergie de 103 foyers du groupement d’habitation de Chir El Ana relevant de la localité de Tamza. M. Boukehil a détaillé que ce projet porte sur la création d’un réseau de distribution long de 5 km ayant nécessité une enveloppe financière de plus de 9,7 millions DA. Plusieurs opérations d’approvisionnement aux réseaux électriques et gaziers, seront réalisées dans la même wilaya «au premier trimestre de l’année en cours», a conclu le représentent de la concession de distribution de l’électricité et du gaz.