Des citoyens de la commune de Lioua, distante de 50 km à l'Ouest de Biskra ont réclamé dimanche la concrétisation des projets de développement, ceux de l’amélioration du cadre de vie notamment dans les zones rurales.

Les protestataires se sont rassemblés devant le siège de l'APC, bloquant l'accès au siège la commune, ce qui a entravé le fonctionnement des services.

Les habitants de Lioua ont revendiqué la prise en charge «immédiate» de leurs préoccupations et appelé les autorités locales à concrétiser leurs engagements relatifs à la réalisation de projet de développement des quartiers et zones rurales. Les revendications axent sur le goudronnage des routes, la réhabilitation des quartiers, la réfection de l’éclairage public et la désignation d’une assiette de terrain pour implanter le marché communal, ont relevé certains manifestants.

De son côté, le président de l'APC, Mohamed Saddek Bouranen, a déclaré à l'APS que des représentants des manifestants ont été reçus par les autorités locales et des engagements ont été donnés «pour la prise en charge des préoccupations soulevées» argumentant que «les travaux seront lancés cette année pour les projets de la route d'EL-Ghamigh et Choucha vers la commune de Leghrous». Il a ajouté que «les projets d'aménagement des routes est en cours d'attribution de marché aux entreprises réalisatrices», indiquant aussi la désignation prochaine d’une assiette de substitution pour abriter le marche communal.

Il a assuré que ce projet est actuellement «en phase de parachèvement des procédures administratives et juridiques».