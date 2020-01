Il s’agit de la réalisation de trois salles omnisports, d’une capacité de 500 places chacune, à Tamanrasset, In-Salah et Tazrouk, ainsi que deux salles polyvalentes dans les localités d’Outoul et Tit (20 km et 40 km respectivement du chef lieu de wilaya), a indiqué le DJS, Hassani Moulay Abdelkrim. Ces projets portent également sur la réalisation en cours d’une piscine semi-olympique au quartier Adriane (Tamanrasset), livrable prochainement, et d’une piscine de proximité au chef lieu de la wilaya, ainsi que d’une auberge de jeunes à réceptionner prochainement dans la commune d’In-Ghar.

La commune d’In-M’guel (130 km Nord de Tamanrasset) s’est vue, pour sa part, accorder un projet de Maison de jeunes, qui ouvrira ses portes prochainement à la satisfaction des jeunes et des associations de la région, selon la même source.

Un projet est aussi en cours pour la réalisation d’un stade d’athlétisme à Tazrouk (170 km Est de Tamanrasset), dont les gros £uvres ont été achevés et dont les travaux sont en cours pour l’aménagement de la piste d’athlétisme.

Ces nouvelles installations et équipements sportifs devront contribuer, une fois opérationnels, à l’accompagnement des jeunes et des athlètes, et la consolidation des installations du secteur existantes, soit plus de 160 structures, entre maisons de jeunes, salles de sports, piscines, complexes de proximité et aires de jeux.