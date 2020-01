Le premier concours régional de la chanson Chaabi, a débuté, ce dimanche soir au théâtre régional de Bejaia, mettant en lice une première cuvée de huit artistes, dont la production en solo, a franchement séduit et captivé.

Le public a été agréablement surpris en découvrant de belles voix, de suaves sonorités produites par de jeunes talents. Malgré leurs jeunes âges, les compétiteurs qui ont puisé goulument du grand répertoire national chaabi, ont réussi des prestations de première main, à l’image du jeune de la wilaya de Jijel, Lakehal Lotfi qui a scotché tout son auditoire grâce à un medley prenant et une voix rare. Assurément son entrée tonitruante a influencé la suite de la joute, portée à son plus haut niveau et qui augure déjà du niveau attendu durant cette manifestation. Chaque soir, quatre jours durant, le concours va «mettre aux prises», des fournées de huit compétiteurs, issus de six wilayas du centre Est, à l’exception de la soirée de clôture, qui sera animée par 05 chanteurs seulement. Il est prévu à l’occasion en effet, outre la proclamation des résultats, le passage du grand artiste Chaabi, Rédha Charef.

Organisé par l’association des artistes unis de Bejaia (A.B.U), l’évènement entend concourir à la promotion et à l’émergence de jeunes talents et par ricochet aider à la préservation et au développement ce genre musical, très apprécié localement que ce soit dans expression arabe ou kabyle.