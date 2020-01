L’opération s’étalera jusqu’au 12 du mois en cours marquant la célébration du nouvel an amzigh «Yennayer» et le festival se tiendra vers la fin du premier trimestre de cette année, a-t-on indiqué dans le même document, qui rappelle les conditions de participation à cette manifestation cinématographique. Les participants ne peuvent présenter qu’une seule £uvre dans une catégorie quelconque (fiction, long ou court métrage, documentaire ou film d'animation), de production récente (ne dépassant pas les 4 ans), n’ayant pas déjà concouru lors d’une précédente édition du festival et dont la langue originale doit être en Tamazight dans toutes ses variantes. En outre, selon le même document, cette 18ème édition sera le prolongement de l’édition précédente en matière de formation durant laquelle un atelier d’écriture a été inauguré et une quinzaine d’étudiants ont reçu une formation accélérée en matière d’écriture de scénario. D’autres ateliers seront initié lors de cette édition, selon le même texte. Plusieurs conférences-débats sur des thématiques en relation avec la culture en général et le cinéma en particulier seront, également, au menu de cette manifestation culturelle, a-t-on ajouté.