Le président ivoirien, Alassane Ouattara a réaffirmé à Abidjan qu'il ne se présentera pas comme candidat pour la prochaine élection présidentielle de 2020, ont rapporté dimanche des médias locaux.

S'exprimant récemment devant les corps constitués du pays à l'occasion d'une cérémonie pour les v£ux du nouvel an tenue au palais présidentiel, M. Ouattara a de nouveau réaffirmé «qu’il ne se représentera pas pour briguer un nouveau mandat», pour la prochaine échéance électorale.

«A l’occasion de mes 75 ans, ceci m’amène à réaffirmer que les institutions de la République qui seront mises en place très prochainement me permettront de prendre congé en 2020», a-t-il déclaré.

Mardi, M. Ouattara a promis «une année électorale paisible» en 2020, exhortant «tous les acteurs de la vie politique ivoirienne à faire preuve de responsabilité en préservant la paix». «Comme vous le savez, 2020 est une année décisive pour l'avenir de notre Nation. Chaque Ivoirien sera amené à se prononcer sur la trajectoire qu’il souhaite donner à son pays pour les prochaines années», a-t-il déclaré dans sa traditionnelle allocution diffusée sur la télévision publique à l'occasion du Nouvel An.

Le président ivoirien avait révélé lors de sa campagne électorale de 2015 «qu’il pourrait même écourter son deuxième mandat si la fatigue et le sentiment du devoir accompli le poussaient à passer le relais à un vice-président ou tout du moins à un successeur constitutionnel». Pour préparer les élections, M. Ouattara a indiqué avoir demandé au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly de «rencontrer les partis politiques et la société civile dès janvier, avant de finaliser le travail sur le code électoral», ajoutant que «d’ores et déjà, la Commission Electorale Indépendante a commencé la préparation de l’élection présidentielle».