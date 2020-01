Un militaire américain et deux entrepreneurs du ministère américain de la Défense ont été tués, lors d'une attaque menée dimanche par les terroristes «shebab» contre une base aérienne américaine située dans la baie de Manda au Kenya, selon le Commandement des Etats-Unis pour l'Afrique (AFRICOM).

En outre, deux membres du ministère américain de la Défense ont été blessés et ils se trouvent maintenant dans un état stable avant d'être évacués, a précisé l'AFRICOM dans un communiqué.

«Tandis que nous honorons leur sacrifice, renforçons aussi notre détermination. Aux côtés de nos partenaires africains et internationaux, nous poursuivrons les responsables de cette attaque et les shebab qui cherchent à porter atteinte aux Américains et aux intérêts des Etats-Unis. Nous restons déterminés à empêcher les shebab de conserver un refuge sûr, depuis lequel ils seraient en mesure de planifier des attaques meurtrières sur le sol américain, en Afrique de l'Est et contre les partenaires internationaux» des Etats-Unis, a dit le général Stephen Townsend, commandant de l'AFRICOM. Selon le communiqué, l'attaque contre le complexe a été perpétrée au moyen de tirs indirects et d'armes légères. «Après une première pénétration du périmètre par l'ennemi, les Forces de défense du Kenya et l'AFRICOM ont repoussé l'attaque des shebab. Cependant, six aéronefs civils exploités par des entreprises locales sous contrat avec la Défense américaine ont subi des dégâts variables», a-t-on ajouté.

La base militaire de la baie de Manda est utilisé par les forces américaines, dont les missions comprennent la formation des partenaires africains, la réponse aux crises et la protection des intérêts américains dans la région, d'après le communiqué. Paul Njuguna, porte-parole des Forces de défense du Kenya, a confirmé que cinq terroristes shebab ont été tués dans l'attaque.