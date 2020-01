L'apiculture, qui se limitait autrefois aux espaces boisés, enregistre ces dernières années un développement à l'intérieur du tissu urbain de la ville d'Oran, a-t-on appris de la Fédération de wilaya des apiculteurs.

Des ruches ont été installées sur les toits ainsi que dans les cours et préaux des maisons disposant de petits jardins ou proches d'espaces verts comme c'est le cas à hai «El Menzeh» et hai «El Othmania», a indiqué le président de la fédération.

L'engouement des Oranais pour l'apiculture urbaine est encourageant, a salué Hadjadj Aouel Nedjmeddine.

Il contribue à l'augmentation de la production de miel, a-t-il ajouté, faisant savoir que le rendement est en hausse dans les agglomérations urbaines eu égard à la disponibilité de plantes florales diverses favorisant le nectar de fleurs et le pollen, d'autant qu'il y a un manque, selon lui, de plantes à fleurs au niveau des forêts d'Oran.

L'intérêt des Oranais pour l'apiculture urbaine est favorisé par une prise de conscience croissante de l'importance de la consommation de miel au vu de sa valeur nutritive et ses vertus thérapeutiques, en plus du rôle de cette culture dans la préservation de l'environnement et l'équilibre de l'écosystème, a relevé le président de la Fédération des apiculteurs d'Oran.

A noter que la pratique de l'apiculture en milieu urbain suscite l'engouement de différentes couches sociales, surtout qu'Oran dispose de deux centres de formation professionnelle dans les communes de Misserghine et de Hassi Bounif, qui enregistrent la sortie annuellement entre 350 et 500 diplômés dans cette spécialité.

M. Hadjadj est enseignant au CFPA de Hassi Bounif (est d'Oran).

La Fédération des apiculteurs d'Oran, basée à hai «El Menzeh, renferme 15 associations comptant chacune entre 25 et 45 apiculteurs activant dans 21 espaces boisés répartis à travers le territoire de la wilaya.