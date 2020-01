Mme Bessma Azouar a pris, samedi à Alger, ses fonctions à la tête du ministère des Relations avec le Parlement, en remplacement de M. Fethi Khouil, après la nomination des membres du nouveau gouvernement conduit par Abdelaziz Djerad.

Après avoir remercié le président de la République et le Premier ministre pour la confiance placée en sa personne, Mme Azouar a mis en avant les efforts consentis par ce département durant la "période difficile" qu'a traversée le pays.

Qualifiant de "sensible" le ministère des relations avec le parlement qui est un "trait d'union" entre les deux appareils législatif et exécutif, la nouvelle ministre s'est engagée à travailler avec tous les cadres du ministère et à être aux côtés du peuple pour que la relation entre les deux institutions demeure davantage fluide et flexible.