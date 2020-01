Les producteurs de la pomme de terre à Bouira ont exprimé dimanche leur "grand soulagement" après une série de mesures prises avec les responsables du secteur agricoles pour la commercialisation et le stockage de leur produit menacé de pourrissement.

"Nous sommes soulagés, nous avons pris part fin décembre à une réunion avec les différents responsables.Des mesures ont été prises pour nous aider à vendre notre pomme de terre, et c’est une bonne chose", a confié un groupe de producteurs rencontrés à l’entrée de la chambre agricole de la wilaya de Bouira.

Une réunion avait regroupé, il y’ a quelques jours, une commission ministérielle présidée par le directeur central du service de la production et d’ organisation au ministère de l’ Agriculture, Kherroubi Mohamed, avec les responsables du secteur agricole à Bouira, et le directeur des services agricoles (DSA), ainsi que du président du Conseil national interprofessionnel de la filière de la pomme de terre (CNIFPT), Guedmani Ahcène, pour débattre des problèmes soulevés par les producteurs de la pomme de terre.

Dans le cadre de cette réunion, "une série de mesures a été prise pour aider les producteurs à commercialiser et à stocker leurs produits dans le cadre du système SYRPALAC, ce qui a créé un grand soulagement chez les producteur", avait expliqué à l’APS le président du CNIFPT, Ahcène Guedamani.

A l’ issue de la rencontre, M. Kherroubi avait instruit les responsables de la société Frigomedit pour qu’ elle stocke et achète une bonne quantité de pomme de terre chez les producteurs et ce pour aplanir toutes les difficultés liées à la commercialisation et au stockage, rappelle-t-on.

Dans la wilaya de Bouira, la région d’Ain Bessem et d’ El Esnam sont les plus connues en matière de production de la pomme de terre.

2.000 quintaux de ce produit ont failli être pourris n’était l’ intervention des responsables du secteur, selon des agriculteurs de la région de Ain Bessem.

Pour la wilaya de Bouira, "une quantité de 7.050 tonnes de pomme de terre est concernée par une opération de stockage, dont 920 tonnes ont déjà été stockées", a fait savoir à l’APS la chargée de la communication à la DSA de Bouira, Mme Salima Kerkoud.

"Le directeur central chargé de la production et d’ organisation au ministère de l’ Agriculture, M. Kherroubi a instruit également à ce que le transport de la pomme de terre vers les wilayas du Sud du pays, à savoir Tamenrasset et Illizi, soit confié à la Société nationale publique (Logistance) et à la charge de l’Etat", a indiqué Mme Kerkoud.