Le président de l'Association nationale des commerçants et artisans (ANCA) El Hadj Tahar Boulenouar a appelé dimanche à Alger à la prise de mesures incitatives pour relancer l'activité commerciale, à l'instar de la création du guichet unique pour faciliter les mesures de création d'entreprises commerciales et relancer les projets d'investissement.

Lors d'une conférence de presse sur "le commerce et les défis 2020", M. Boulenouar a appelé le nouveau gouvernement à prendre des mesures visant à encourager l'activité commerciale et d'investissement, notamment la création du guichet unique pour faciliter les mesures administratives pour la création d'entreprises commerciale de manière à mettre un terme à la bureaucratie et à renforcer l'investissement.

Il a également appelé à relancer la numérisation économique, à tirer profit des nouvelles technologies en matière de production et de commercialisation, à encourager les exportations et à accélérer la réalisation des marchés de gros et de détail spécialisés (habillement, alimentation, électronique et autres) pour stabiliser les prix et encourager les échanges commerciaux.

L'ANCA a récemment créé une commission chargée du e-commerce pour concevoir des applications au profit des opérateurs.

Par ailleurs, M. Boulenouar a proposé d'encourager l'industrie manufacturière et ouvrir la voie à l'industrie manufacturière non alimentaire (plastique, déchets et autres), mettant l'accent sur la nécessité d'organiser des opérations d'octroi de foncier agricole et industriel pour encourager et stabiliser la production locale.

Indiquant, par ailleurs, que l'ANCA £uvrera cette année au renforcement de la commercialisation des produits algériens dans les pays africains et à l'encouragement des transactions avec les commerçants africains, le même responsable a fait savoir que l'association organisera également la première foire des produits algériens, en juillet 2020, en Italie.

Concernant le commerce extérieur, M. Boulenouar a proposé la réactivation du rôle des bureaux de représentation à l'étranger et le renforcement de la participation de l'Algérie aux foires internationales.

Il a également fait part de sa satisfaction quant à la création par le Gouvernement d'un ministère délégué au Commerce extérieur, qualifiant cette démarche d'" encourageante" pour l'assainissement et la réforme de l'échange commercial et la création des conditions d'exportation.

Faisant le bilan de l'année 2019, M. Boulenouar a estimé que l'année écoulée avait été marquée par une récession et un recul dans le domaine de l'investissement en raison de l'instabilité de la situation politique et ce qui s'en est suivi comme fermeture d'un nombre de commerce et de changement d'activité.