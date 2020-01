Des centaines de soldats et de secouristes ont continué à travailler toute la nuit de samedi à dimanche pour déblayer les décombres et tenter de dégager des survivants en utilisant des pelleteuses, des marteaux piqueurs et des scies électriques.

L'immeuble, un hôtel de sept étages en construction situé dans la province de Kep, dans le sud-ouest du Cambodge, s'est entièrement effondré vendredi.

Les responsables locaux avaient initialement estimé que 30 ouvriers étaient piégés sous les décombres.

Mais le porte-parole de la province, Ros Udong, cité par des médias, a déclaré que le nombre des morts et des blessés était plus élevé que prévu, de nouveaux corps ayant été découverts dans les premières heures de la journée de dimanche.

Alors que le nombre des morts s'élevait à 29, parmi lesquels cinq enfants, le porte-parole a indiqué que 23 survivants avaient été retrouvés. Un précédent bilan annoncé par le porte-parole, faisait état de 22 morts et 23 blessés. Toutes les victimes sont des ouvriers du bâtiment et des membres de leur famille, a-t-il dit, précisant que les opérations de secours devraient s'achever dimanche midi.

Le Premier ministre cambodgien Hun Sen, a indiqué que le bâtiment s'était effondré vendredi vers 16h30 au moment où les ouvriers coulaient la dalle de béton du 7e étage. Un responsable des services de gestion foncière, d'urbanisme et de construction de la province a précisé que le promoteur immobilier avait été autorisé à bâtir un immeuble de cinq étages, mais qu'il en avait construit deux de plus illégalement.