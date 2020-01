L'entraîneur intérimaire du MC Alger, Mohamed Mekhazni, croit toujours à un exploit de son équipe en quarts de finale de la Coupe arabe des clubs de football, en dépit de la défaite concédée samedi à domicile face aux Marocains du Raja Casablanca (1-2), à l'occasion de la première manche disputée au stade Mustapha-Tchaker de Blida.

«L'expérience du Raja a fait la différence. Mais il reste encore un match retour et nous continuons à croire en nos chances», a indiqué Mekhazni à l'issue de la partie, soulignant que «l'expulsion de Harrag et le penalty sifflé en faveur du Raja ont influé sur le résultat». Ayant réussi à rejoindre les vestiaires à la pause en menant au score grâce à un but de Samy Frioui (28e), le Mouloudia a sombré en seconde période pour laisser l'initiative aux visiteurs, aidés par l'expulsion du milieu relayeur Chamseddine Harrag (57e).

Un revers qui compromet sérieusement les chances du «Doyen», à un peu plus d'un mois du match retour prévu le 9 février prochain au Complexe Mohamed-V de Casablanca (20h00). «Nous savions très bien que la rencontre allait être difficile. Heureusement que la VAR (arbitrage vidéo) était appliquée et nous a permis d'égaliser. Nous avons aussi profité de l'expulsion du joueur algérien pour marquer un deuxième but et revenir avec un score très positif.

La pression sera sur nous lors de la manche retour devant notre public et il faudra être à la hauteur», a déclaré de son côté le coach rajaoui Djamel Sellami. Le MCA pourra se consoler jeudi prochain en visant la tête du championnat de Ligue 1 et le titre honorifique de champion d'automne, lors de la réception de l'ES Sétif au stade Omar-Hamadi (17h00), en mise à jour de la 14e journée.