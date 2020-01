Les vainqueurs seront connus lors d'une cérémonie que l'UAPS organisera prochainement en coordination avec l'Union arabe de football (UAFA), après la convention signée dernièrement entre les deux parties.

Au titre du meilleur footballeur arabe-2019, Mahrez et Bounedjah seront en rude concurrence avec l'Egyptien Mohamed Salah (Liverpool), le Saoudien Salem Soussari (Al-Hilal), le Marocain Hakim Zayech (Ajax Amsterdam), le Qatari Akram Afif (Al Sadd), l'Irakien Amjad Otwan (Al-Shorta SC), le Tunisien Anice Badri (Espérance de Tunis), l'Emirati Ali Ahmad Mabkhout (Al-Jazira) et le Marocain Abderrazek Hamdallah (Al Nasr).

Pour le prix de la meilleure sélection arabe 2019, l'équipe algérienne drivée par Djamel Belmadi disputera le titre avec celle du Qatar (champion d'Asie 2019) et du Bahreïn (vainqueur de la coupe du Golfe 2019).

Par contre, aucun club algérien n'a été retenu par l'UAPS pour le prix du meilleur club arabe-2019, où le titre sera disputé entre l'Espérance de Tunis (champion d'Afrique), l'Etoile sportive du Sahel (vainqueur de la Coupe arabe), Al Hilal (champion d'Asie et finaliste de la Coupe arabe), le Zamalek (vainqueur de la coupe de la Confédération) et Al-Ahd du Liban (vainqueur de la coupe d'Asie). Il est à rappeler que le sondage de l'UAPS est effectué auprès des médias sportifs arabes, organismes et unions de la presse sportive qui choisiront les lauréats. «L'Union arabe de la presse sportive veille à récompenser les stars du foot arabe ainsi que les clubs et les sélections à l'occasion de son sondage qui a acquis davantage d'intérêt après la signature de la convention de partenariat avec l'UAFA», s'est félicité le président de l'UAPS, le Jordanien Mohamed Jamil Abdelkader, précisant que le vote a été clôturé vendredi.