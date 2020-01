Les lutteurs de la Ligue d'Alger se sont distingués aux épreuves du championnat d'Algérie (juniors), disputées vendredi et samedi à la Coupole du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf d'Alger.

La Ligue d'Alger a dominé les finales de ce rendez-vous qui a vu la participation de plus de 220 lutteurs (garçons et filles), représentant 14 ligues de wilayas, en plaçant ses athlètes sur la plus haute marche du podium dans les deux styles (luttes libre et gréco-romaine). Elle a été sacrée en lutte libre avec un total de 165 points, devant les Ligues d'Annaba (127 pts) et d'Oran (126 pts), alors qu'en lutte gréco-romaine, les clubs d'Alger ont décroché la première place avec 180 points, devant les Ligues d'Annaba (147 pts) et de Bordj Bou Arréridj (120 pts).

De son côté, la Ligue d'Oran a créé la surprise en allant chercher la première place par équipes en lutte féminine avec un total de 197 points, devant les Ligues de Béjaïa (120 pts) et d'Alger (70 pts). Pour l'entraîneur national des juniors (lutte gréco-romaine), Messaoud Zeghdane, "cette compétition a permis au staff technique de voir de près le rendement et les capacités physiques de chaque lutteur en vue des prochains rendez-vous dont les championnats d'Afrique prévus à Alger".

"Cette compétition nous a permis de découvrir des athlètes de la catégorie des cadets ayant confirmé leur talent aux côtés de leurs aînés juniors. C'est une belle opportunité pour les staffs techniques de sélectionner des athlètes pouvant concourir dans les deux catégories", a souligné Zeghdane qui a déploré tout de même le "manque de travail" à la base au sein des clubs.

Les lauréats de ce championnat national ont été récompensés par des diplômes et médailles lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté des membres de la Fédération algérienne des luttes associées.