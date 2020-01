Trois cent quarante militaires formés par des instructeurs russes sont désormais autorisés à rejoindre les rangs des Forces armées centrafricaines (FACA), rapportent dimanche des média citant le ministère de la Défense nationale.

Ce sont désormais plus de 3.400 militaires qui ont été formés à manier les armes russes fournies à la Centrafrique, a-t-on précisé de même source. Pour rappel, en septembre dernier, la Russie a livré à ce pays une cargaison d'armes légères et des munitions. Ces recrues ont suivi le processus normal de recrutement dans l'armée, sur toute l'étendue du territoire national et avec le concours de la mission onusienne de maintien de la paix (MINUSCA). Par la suite, elles ont subi une première étape de formation dans le cadre de la coopération avec l'Union européenne (EUTM/RCA).