Au cours d'une conférence de presse tenue dimanche au siège du mouvement Ennahdha, M. Harouni a ajouté que «la 35e session du conseil de la Choura dont les travaux ont démarré hier, appelle les groupes parlementaires à accorder la confiance au gouvernement proposé sur la base d'un programme fondé sur la lutte contre la corruption, la pauvreté et le chômage». S'agissant des réserves émises par le conseil de la Choura sur certains noms proposés, M. Harouni a précisé que «le mouvement se concertera avec le chef du gouvernement proposé Habib Jemli pour apporter quelques modifications à la composition de son gouvernement».

Il a assuré que son parti n'est pas en train de faire pression sur Jemli. L'objectif étant, selon lui, de présenter le meilleur gouvernement. «Ennahdha appuiera le gouvernement même si les réserves émises ne sont pas satisfaites», a-t-il ajouté. Le président de l’Assemblée tunisienne des Représentants du Peuple (ARP, parlement), Rached Ghannouchi a fait savoir hier que le choix de la journée du vendredi 10 janvier 2020 comme date pour la tenue de la plénière consacrée au vote de confiance au gouvernement, est motivé par la volonté de permettre aux groupes parlementaires de se concerter davantage et d’arriver à des consensus. Le rendez-vous du 10 janvier représente la date-butoir pour la tenue d'une séance plénière au cours de laquelle l'Assemblée approuve ou non l’équipe gouvernementale proposée par le chef du gouvernement désigné. A cet effet, l’article 142 du règlement intérieur de l’ARP stipule que le bureau du parlement fixe une date pour la plénière consacrée au vote de confiance au gouvernement et ce, dans un délai d’une semaine, à partir de la date de réunion dudit bureau. Selon Nesrine Laâmari, porte-parole de l’ARP, cette date est choisie par les groupes parlementaires d’Ennahdha et de Qalb tounes. Le bloc démocrate et le groupe du parti destourien libre (PDL) avaient proposé la date du 7 janvier, a-t-elle dit. Le président de la République tunisienne Kais Saied avait remis jeudi soir, au palais de Carthage, au président de l’ARP, Rached Ghannouchi, le message contenant la liste des membres du nouveau gouvernement proposés au vote de confiance du parlement. Habib Jemli a dévoilé, jeudi, la composition de son gouvernement lors d’une conférence de presse tenue à Dar Dhiafa (Carthage). La nouvelle équipe gouvernementale se compose de 28 ministres et 14 secrétaires d'Etat dont femmes 10 femmes (quatre ministres et six secrétaires d'Etat).