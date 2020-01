Six (6) personnes ont trouvé la mort et 11 autres ont été blessées dans 5 accidents de la circulation survenus à travers le territoire national durant les derniers 24 heures, indique dimanche un communiqué des services de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de M'Sila avec deux (2) personnes décédées et 9 autres blessées suite à deux accidents de la circulation, précise la même source.

Par ailleurs, les éléments de la Protection civile sont intervenus pour l'extinction de cinq (5) incendies urbains et divers aux niveaux des wilayas d'Alger, Blida, Bejaia, Tamanrasset et M'Sila ayant causé des gènes respiratoire à une personne suite à l'incendie qui s'est déclaré dans une habitation sise au lieu dit Cité Ben Saïd Bokaro, commune et daira de Tichy wilaya de Bejaia.