Six personnes composant une famille ont été réanimées samedi au début de la soirée dans le quartier dit «Souk Lahtab» près du Ksar de Ghardaia par les éléments de la protection civile suite à l’inhalation de gaz émis par un appareil de chauffage, a-t-on appris auprès de la protection civile.

Selon la même source, cette famille de six personnes âgées entre 5 ans et 55 ans, victime d’une intoxication par l’émanation de monoxyde de carbone a été sauvée in extrémiste «d’une mort certaine» suite à une fuite de gaz d’un appareil de chauffage «défectueux» utilisé pour chauffer la maison.

L’intervention rapide des agents de la protection civile a permis de réanimer sur place les six personnes intoxiquées par le monoxyde de carbone avant de les transférer vers l’hôpital de Brahim Tirichine de Ghardaia ou ils ont reçu des soins nécessaires et gardées en observation.

Selon les médecins du service des urgences contacté par l’APS, le pronostic vital des victimes de cette intoxication au gaz de monoxyde de carbone est hors danger.

Les services de la protection civile demandent aux citoyens de procéder régulièrement à la vérification de leur appareils de chauffage et de chauffe bain par des spécialistes afin d’éviter des accidents et autres incendies domestiques.