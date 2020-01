Moyen de transport compétitif et majeur, répondant à une préoccupation fondamentale des locataires de Ali Mendjeli, le tramway, reliant la cité Zouaghi Slimane à l’entrée de l’agglomération Ali Mendjeli, sur une longueur de plus 6 km, a participé grandement à la requalification urbaine et sociale de cette ville à travers le renouvellement du décor général mais aussi des prestations offertes en matière de transport, estiment unanimement des urbanistes, des sociologues et des citoyens.

L’extension du tramway à la circonscription administrative Ali Mendjeli s’inscrit, en effet, dans le cadre d’une vision futuriste du développement urbain durable de cette agglomération de plus de 400.000 âmes sans compter les nouveaux locataires devant la rejoindre au fur et à mesure de la réception des logements en cours de réalisation et les milliers d’étudiants des universités que dessert le tramway, a souligné le directeur des Transports, Farid Khelifi.

En plus de son effet direct sur l’amélioration des conditions de déplacement des citoyens et l’organisation de la circulation, de et vers cette agglomération, le tramway a refaçonné le look de Ali Mendjeli en faisant émerger une nouvelle armature de renouvellement urbain visible à l’entrée de cette ville où s’arrête le tracé de la première tranche de l’extension, a estimé Yacine Djebouri, architecte et urbaniste à l’université de Constantine.

Ce mode de transport qui pointe son nez à Ali Mendjeli, en attendant la réception de la deuxième tranche, doit être conçu comme un véritable outil d’action urbaine permettant de réussir le pari de donner forme à un rêve que caressaient les Constantinois, celui d’ériger un véritable pôle urbain qui ne soit pas considéré comme une simple extension de la ville de Constantine, a souligné le même spécialiste en urbanisme.

Nouvelle ligne de tramway, nouvelles offres de services

L’extension du tramway constitue une nouvelle offre qui a induit des changements de comportement en matière de mobilité, a souligné Farouk B., un usager «permanent» du tramway qui se dit «pleinement satisfait» de ce moyen de transport moderne qui lui a permis de rompre, selon lui, avec les retards au travail et les reproches à cause d’un transport déficient entre Ali Mendjeli, où il habite depuis 7 ans, et le centre-ville de Constantine, où il travaille. La réception de la 2ème tranche de la ligne d’extension du tramway jusqu’à l’université Abdelhamid Mehri (université Constantine2) est aujourd’hui très attendue par la population de cette ville qui s’est habituée au confort de ce moyen de transport utilisé actuellement par 40.000 usagers par jour, selon les statistiques communiquées par les responsables locaux de l’entreprise du Métro d’Alger (EMA).

Affirmant que les travaux de réalisation de la 2 ème tranche de l’extension du tramway depuis l’entrée de Ali Mendjeli jusqu’à l’université Abdelhamid Mehri avancent à un rythme «accéléré», atteignant les 80% sur plusieurs segments, la même source a estimé que ce projet, une fois finalisé, contribuera à l’émergence d’une ville durable avec l’accès aux aménités de la ville, d’autant que plusieurs nouvelles formules de paiement amélioré sont prévues pour les différentes catégories d’usagers, en plus de celles déjà existantes.

Lancée en travaux fin 2016, pour un délai de 35 mois, l’extension du tramway de Constantine prend naissance à partir de l'actuelle station terminale du tramway à la cité Zouaghi Slimane jusqu'à l'université de Constantine 2, en passant par l'université Salah Boubnider (Constantine 3) et le boulevard central de Ali Mendjeli, a-t-on rappelé.

Le projet d’extension du tramway de Constantine, nécessitant un investissement public de 30 milliards de dinars, devrait avoir lieu d’ici à juin 2020, selon les prévisions arrêtées par les responsables du Métro d’Alger.

Cette extension est scindée en deux tranches, la première reliant la station Zouaghi Slimane à l’entrée de Ali Mendjeli (sur plus de 6 km), et la seconde est en cours de réalisation entre l’entrée de la ville Ali Mendjeli (boulevard de l’ALN) jusqu’à l’université Abdelhamid Mehri, sur un linéaire d’environ 4 km.