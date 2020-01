Les enfants sont mieux adaptés à la technologie que les adultes selon une nouvelle étude anglo-saxonne.

Les enfants semblent bien plus à l'aise que les étudiants pour résoudre des problèmes singuliers sur des objets high-tech d'après les résultats d'une étude menée par les chercheurs de Berkeley (Californie) et de l'université d'Édimbourg (Écosse) et publiée dans la revue spécialisée Cognition.

Devant un nouveau problème sur un objet high-tech, il vaudrait mieux faire appel à un enfant de 5 ans qu'à un adolescent. En effet, plus à l'aise avec la technologie, ils comprennent mieux comment fonctionnent ces outils et semblent plus aptes à résoudre les bugs aisément. Les chercheurs ont fait passer des tests à 106 enfants âgés de quatre à cinq ans et à 107 étudiants pour voir s'ils arrivaient à faire marcher un jeu comportant des éléments à la fois physiques et électriques mais au fonctionnement inhabituel. Les volontaires devaient déplacer des formes géométriques (Brickets) dans une boîte dans un certain ordre ou selon certaines combinaisons. Le but était de déclencher une lumière et une musique.

Les enfants moins formatés que les adultes

Les chercheurs ont constaté que, comme les enfants sont moins formatés que les adultes par les concepts de cause et d'effet, ils arrivaient plus rapidement à résoudre le problème imposé par le jeu.

« D'après ce que nous savons, c'est la première étude qui se demande si les enfants peuvent mieux apprendre des relations de cause à effet abstraites que les adultes », a expliqué Alison Gopnik, psychologue de l'université de Berkeley, coauteur de cette étude.

Les scientifiques soulignent que « majoritairement, les enfants sont plus susceptibles d'imaginer des possibilités illogiques et inhabituelles afin de comprendre comment quelque chose fonctionne ».

Il n'est donc pas étonnant qu'un enfant de cinq ans puisse facilement trouver le mot de passe d'un smartphone et réussir à effectuer en quelques minutes de nombreux paiements avant que ses parents ne s'en rendent compte ».

«Mais la question essentielle, si on se projette, est de savoir si les enfants sont des apprentis plus souples ou s'ils sont simplement dépourvus de préjugés et plus ouverts à l'exploration du monde que les adultes » s'est interrogé Christopher Lucas, coauteur de cette étude et chercheur de l'université d'Édimbourg. «Dans tous les cas, les enfants ont beaucoup à nous enseigner en terme d'apprentissage» a-t-il conclu.