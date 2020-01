Pourquoi diversifier dès 4 mois ?

Aujourd'hui, on recommande de diversifier l'alimentation du nourrisson entre 4 et 6 mois, surtout en cas de terrain allergique. Toutes les études ont démontré, sans exception, le bénéfice de cette mesure. Elles ont permis de cerner une fenêtre de tir idéale. « Avant quatre mois, le système digestif et immunitaire n'est pas prêt, et après 6 mois, l'organisme tolère moins bien la diversification », explique le professeur Tounian. L'essentiel est d'introduire le plus possible d'aliments entre quatre et six mois, parmi ceux recommandés.

L'OMS préconise pourtant le lait jusqu'à 6 mois. Pourquoi ?

« Les recommandations de l'OMS ciblent essentiellement les pays du tiers-monde où le problème n'est pas tant la prévention des allergies qu'un apport nutritionnel suffisant et de qualité », précise le Pr Tounian, chef du service nutrition pédiatrique à l'hôpital Armand-Trousseau (Paris). Dans ce cadre, le lait maternel reste le meilleur aliment jusqu'à 6 mois et au-delà. En France, la problématique est tout autre. Si le lait maternel est également recommandé les six premiers mois de la vie, pour ses qualités nutritives et ses bénéfices pour le système immunitaire, « on doit proposer d'autres aliments en petite quantité avant six mois, sans craindre de carences, d'infections ou d'intolérance », ajoute le professeur.

Ce n'est pas un peu tôt pour commencer la cuillère ?

Il ne s'agit pas de remplacer le lait par un nouvel aliment. Vers 4 ou 5 mois, la grande majorité des enfants prennent le biberon. Il est alors facile de mélanger au lait une cuillère à café de compote ou de potage les premières fois, puis d'augmenter progressivement les doses au fil des semaines. Pour les enfants nourris au sein, reste la cuillère. Certains n'en voudront pas tout de suite, et il faut être patient. « Il s'agit surtout de faire goûter des aliments à l'enfant avant six mois », explique notre spécialiste.

Il faut quand même attendre 1 an pour le blanc d'œuf ?

Jusqu'à récemment, on donnait d'abord du jaune d'œuf vers 6 mois, et le blanc, vers 1 an. Rien n'a prouvé l'intérêt de cette mesure et on peut proposer le blanc et le jaune dès 5 mois, toujours cuits, sous forme d'œuf dur écrasé ou d'une crème dessert à base d'œuf. Attention, l'œuf cru est plus allergisant : on attend donc d'avoir introduit l'œuf cuit pour faire goûter une mousse au chocolat à base d'œufs crus.

Faut-il introduire d'abord les légumes pour ne pas habituer l'enfant trop tôt au sucre ?

Pas de souci : commencer par mettre de la compote dans son lait ne va pas le détourner de son biberon enrichi au potage, quelques jours plus tard. En revanche, il est vrai que l'enfant prend le pli des habitudes familiales. Si vous ajoutez systématiquement du sucre dans son petit-suisse, il boudera probablement les laitages nature. L'inverse est aussi vrai. «Mais qu'importe, un peu de sucre ne va pas lui nuire et trop de parents sont inquiets pour le poids de leur enfant, rassure le professeur Tounian. Cela perturbe le rapport de toute la famille à la nourriture. ». Donc on détresse.

Quelles précautions prendre avec les principaux allergènes ?

L'œuf, l'arachide, le poisson, les fruits exotiques et les fruits à coque (noix, noisettes, amande) sont en effet connus pour être responsables d'allergies. « Par prudence et pour mieux identifier un allergène, il faut les introduire seuls, sans les mélanger à d'autres ingrédients, et attendre quelques jours avant de proposer un nouvel aliment », explique le Pr Tounian. En cas de prédisposition familiale à la maladie cœliaque (intolérance digestive au gluten), il est très important d'introduire les produits à base de blé entre 4 et 7 mois (céréales infantiles en petite quantité selon l'âge dans le lait ou la compote par exemple). Pas après ! Cela permet de diviser par 4 le risque de maladie de coeliaque. « Une mesure protectrice dont tous les enfants doivent bénéficier», ajoute le Dr Château-Waquet, allergologue.

On peut mélanger plusieurs ingrédients au début ?

En dehors des principaux allergènes qu'il faut introduire séparément, aucun risque de combiner les aliments entre eux. L'idéal est donc d'alterner des recettes à base de mono-ingrédient, de façon à ce que l'enfant puisse bien en identifier les goûts séparément, et des recettes plus gourmandes pour éviter la monotonie.