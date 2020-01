La wilaya de Mascara a bénéficié d’une enveloppe financière de 800 millions DA pour l’aménagement des sites d’habitation en cours de réalisation, a déclaré jeudi le wali, Hadjri Derfouf.

Le wali a indiqué, lors du conseil exécutif de la wilaya consacré à l’examen de la situation des programmes de développement inscrits à l’intitulé de la wilaya, que le ministère de l’Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a débloqué un montant de 800 millions DA pour les travaux de routes, de réseaux principaux et secondaires des logements publics aux sites en cours de réalisation avec un taux d’avancement des travaux de 60 pour cent.

Ces projets d’habitat sont répartis entre publics locatifs LPL et location/vente, a souligné le chef de l’exécutif.

Pour sa part, la directrice de wilaya de l’urbanisme, de la construction et de l'architecture a fait savoir, lors de cette réunion, qu'une enveloppe de 337 millions DA a été alloué du montant total estimé de 800 millions DA pour achever les travaux d’aménagement de six sites d’habitat situés dans les communes de Mascara, Mohammadia et Hachem et dont le taux d’avancement a dépassé 80 pc.

Le premier site concerné par les travaux d'aménagement est le quartier de Sidi Abdelkader Bendjebbar de Mascara, qui abrite le projet de construction de 860 logements sociaux locatifs doté d’une enveloppe financière de 110 millions DA, a-t-elle précisé, ajoutant que le deuxième site situé à la ZHUN 12 à Mascara englobe le projet de réalisation de 2.400 logements locatifs publics et le troisième site renferme le projet de 1.000 logements de location/vente et 2.338 logements locatifs publics, pour une enveloppe de 120 millions DA.

Un montant de 30 millions DA a été alloué pour le quatrième site à hai «Hebri» à Mascara, qui englobe le projet de construction de 400 logements de location/vente pour l’achèvement des routes et du réseau d’assainissement, l'eau potable, la réalisation du réseau d'éclairage public et la pose du réseau de fibre optique.

Le cinquième site, qui est situé dans la commune de Mohammadia a bénéficié d'un projet de construction de 400 logements de location/vente AADL doté d'une enveloppe de 56,9 millions DA pour l'achèvement des travaux routiers et des réseaux d'assainissement et d'eau potable et l’aménagement du réseau d'éclairage public.

Une enveloppe de 20 millions DA a été allouée au 6e site situé à Hachem pour la réalisation de 100 logements LPL et l'achèvement des travaux de voirie et réseaux divers, a-t-on indiqué.