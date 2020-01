L'industrie aérospatiale chinoise connaîtra une année dynamique en 2020, avec au programme un total de 40 lancements spatiaux de satellites, a annoncé vendredi la Société des sciences et technologies aérospatiales de Chine (CASC).

Il s’agit du lancement de la première sonde chinoise sur Mars et de la sonde lunaire Chang'e-5, qui devrait ramener des échantillons lunaires sur la Terre, de l'accomplissement de la dernière étape du programme d'exploration lunaire actuel de la Chine, ainsi que de l'achèvement du système de navigation par satellite Beidou (BDS), a expliqué la CASC dans un communiqué. Outre les services de base de positionnement, de navigation et de temps, le BDS fournira six catégories de services spéciaux conçus pour les secteurs de la communication par sms, l'aviation civile, la navigation maritime et les chemins de fer, a fait savoir la CASC. En 2020, la Chine prévoit également l’inauguration de trois nouveaux types de fusées porteuses, à savoir la Longue Marche-5B, la Longue Marche-7A et la Longue Marche-8, a noté la même source.

En 2019, la CASC avait effectué 27 lancements spatiaux ayant mis en orbite quelque 66 satellites, classant ainsi la Chine au premier rang mondial en termes de lancements spatiaux de satellites au cours des deux dernières années.