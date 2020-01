M. Kamel Nasri a pris, samedi, ses nouvelles fonctions à la tête du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, en remplacement de Kamel Beldjoud, nommé ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire.

Lors de la cérémonie de passation de pouvoirs, M. Nasri a remercié le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour la confiance qu'il a placée en sa personne, en vue de gérer les affaires de ce secteur sensible.

Il a également remercié son prédécesseur, estimant que les ministères de l'Habitat et de l'Intérieur "sont deux secteurs qui travaillent côte à côte, pour parvenir ensemble à aménager et développer la ville et l'urbanisme.

"Les efforts se poursuivent et les ambitions sont grandes quant à la promotion du secteur dans le cadre du développement durable", a-t-il soutenu.

Il a également dévoilé un nouveau plan pour son secteur pour les étapes à venir, soulignant que le programme du Président Tebboune accorde un intérêt soutenu au secteur de l'Habitat.

Les cadres du secteur "sont mobilisés en vue d'atteindre l'objectif escompté, à savoir: la résolution de la crise du logement et l'éradication définitive de l'habitat précaire, outre la prise en charge des préoccupations des citoyens qui nourrissent de grands espoirs afin de bénéficier d'un logement décent".

M.Kamel Beldjoud a remercié, pour sa part, le Président de la République, pour la confiance dont il a été investie en vue de gérer les affaires du ministère de l'Intérieur, considérant que son successeur, M. Nasri, issu du secteur, "a les qualifications pour la mise en œuvre du programme présidentiel ambitieux qui nécessité la mobilisation de tous les efforts en vue de réaliser les objectifs escomptés".

Le secteur de l'Habitat constitue l'une des "priorités" du Président Tebboune qui s'est engagé à éradiquer l'habitat précaire et à résoudre la crise du logement, a-t-il rappelé.

M.Nasri occupait le poste de secrétaire général du ministère de l'Habitat, avant d'être nommé ministre du même secteur.