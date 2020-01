M. Hassane Mermouri, a pris samedi à Alger ses nouvelles fonctions de ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail Familial, en remplacement de M. Abdelkader Benmessaoud, après la nomination des nouveaux membres du Gouvernement conduit par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad.

Dans une allocution prononcée à la cérémonie d'installation, M. Mermouri a insisté sur l'importance du secteur du Tourisme pour l'économie nationale, dans la création de postes d'emploi et la résorption du chômage, mettant l'accent sur l'impérative "restructuration du secteur pour sa mise en adéquation avec la situation et les donnes actuelles au niveaux interne et externe et ce pour l'établissement d'une nouvelle République".

Le nouveau ministre a appelé, à cette occasion, les cadres du secteur à "poursuivre l'action en concrétisation des exigences de la nouvelle République", rappelant que le secteur du Tourisme est "l'un des secteurs stratégiques en vue de garantir la devise, créer des postes d'emploi et encourager l'investissement, notamment dans le domaine de l'hôtellerie et des services".

Citant "les obstacles qui se dressent devant les opérateurs de ce secteur, notamment pour obtenir des visas à l'étranger", M. Mermouri a promis d'"ouvrer à l'allègement des procédures et à l'appui des agences et des opérateurs économiques dans ce domaine".

De son côté, M. Benmessaoud a affirmé que la stratégie adoptée par la secteur du Tourisme a permis "la création de milliers de postes d'emploi et la réalisation de dizaines d'hôtels", ajoutant que l'Algérie a réussi, grâce à cette stratégie, à retrouver sa place au niveau international, en marquant son retour au Bureau exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), après 15 ans d'absence ainsi qu'à la Commission du tourisme et du développement durable".