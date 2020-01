«Nous avons multiplié les sensibilisations ( ) Il y a des stratégies qu’on est en train de définir afin de faire face encore une fois à cette épidémie.

J’ai confiance que nous allons l’éradiquer d’ici peu», a affirmé Sylvain Kanyamanda, maire de Butembo.

Depuis fin octobre, de nouveaux cas ont été confirmés, dont trois dans la seule journée de mercredi dernier, dans les zones de santé de Butembo et de Katwa, en ville de Butembo, dans la province du Nord-Kivu.

Cette résurgence d’Ebola dans la région fait suite à la négligence, par certains habitants, des normes hygiéniques exigées, et par certains responsables des structures sanitaires des normes de gestion de prévention et contrôle des infections, selon Sylvain Kanyamanda, également président de la commission de lutte contre l’épidémie en ville.

Le 1er août 2018, la RDC a notifié à l’OMS la dixième épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province du Nord-Kivu. Un plan de riposte national à l’épidémie a été élaboré aussitôt après la notification de l’épidémie.

Depuis le début de cette épidémie jusqu'à aujourd’hui, environ 3.200 cas ont été confirmés, dont plus de 2110 personnes ont succombé à cette maladie, selon le Comité national multisectoriel de la riposte à la maladie à virus Ebola.

Plus de 3.200 cas confirmés, 2.232 morts

Plus de 3.200 cas de maladie à virus Ebola ont été enregistrés en République démocratique du Congo (RDC), a indiqué vendredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Depuis le début de l'épidémie, le cumul est de 3.262 cas confirmés et 118 cas probables, selon le dernier bulletin de l'OMS sur la riposte à l'épidémie daté du jeudi 2 janvier.

Parmi ces cas d'Ebola, 2.232 sont décédés, soit un taux de létalité global de 66%. L'agence onusienne précise toutefois que ces données excluent les 173 cas pour lesquels les dates d'apparition n'ont pas été déclarées.

Celles des dernières semaines sont sujettes à des retards dans la confirmation et la déclaration des cas, ainsi qu'à un nettoyage continu des données.

Sur le total des cas confirmés et probables, plus de la moitié était des femmes et les enfants de moins de 18 ans représentent le tiers.

Environ 5% de tous les cas déclarés sont des travailleurs de la santé.

Quarante cas confirmés ont été signalés au cours des trois dernières semaines, dans 10 secteurs de cinq zones sanitaires actives voisines dans la province du Nord-Kivu.

Il s'agit notamment de Mabalako, avec plus de la moitié (27 cas), Butembo (5), Kalunguta (5), Katwa (2) et un cas à Biena.

La majorité des cas (75% soit 30 cas) sont liés à des chaînes de transmission connues.