Une perturbation dans l’alimentation en eau potable sera enregistrée à partir de dimanche dans 22 communes de la wilaya de Médéa suite à la rupture d’une canalisation du système de transfert des eaux du barrage Koudiate Acerdoune (Bouira), a indiqué samedi l’Algérienne des eaux (ADE).

Dans un communiqué transmis à l’APS, l'ADE explique que la rupture de la principale canalisation d’eau alimentant les stations de pompage situées dans les communes de Djebahia et Bouira, a provoqué l’arrêt «temporaire» des opérations de transfert des eaux du barrage Koudiate Acedrdoune vers les localités de la wilaya de Médéa approvisionnées via ce système de transfert. Cette perturbation devrait s'étaler sur trois jours, durée «approximative» des travaux de réparation entrepris au niveau des canalisations endommagés, d’après la même source, qui précise que des dispositions ont été prises afin d’assurer une l’alimentation «provisoire» des foyers au moyen des stock d’eau disponibles dans les réservoirs implantés dans les communes concernées et la mis en place d’un système de citernage.

Dans le but de garantir une «bonne gestion» des stocks d’eau, le programme de distribution d’eau en vigueur dans ces localités sera «réaménagé» avec le passage à une dotation d'un jour sur deux, au lieu d’un approvisionnement au quotidien, jusqu’au rétablissement des opérations de transfert d’eau à partir de ce barrage, a-t-on conclu.