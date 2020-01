Pas moins de 4.565 bénéficiaires du Dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP) de la wilaya de Sidi Bel-Abbès ont été permanisés en fin 2019 dans leurs postes sur un total de 7.820 concernés au niveau de wilaya, a-t-on appris jeudi du directeur de l’antenne de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM).

Abdelkrim Chlef a indiqué, en marge d’une journée d’étude sur l’opération d’insertion des bénéficiaires du DAIP, que cette catégorie qui a bénéficié de cette mesure comptabilise huit années d'exercice.

En outre, 2.474 autres bénéficiaires de contrats pré-emploi seront titularisés en 2020 pour la catégorie dont l’activité varie entre 3 et 8 ans et en 2021 pour le restant ayant une ancienneté de moins de 3 ans, soit 781 bénéficiaires.

Le wali de Sidi Bel-Abbès, Ahmed Abdelhafid Saci a mis l’accent, à l’ouverture des travaux de cette journée d’étude, sur l’importance de cette opération d’intégration qui intervient en application des décisions du Gouvernement visant à régulariser la situation des bénéficiaires du DAIP, soulignant cette opération se fait en étapes. Les administrations concernées ont initié l’opération d’insertion à partir du 1er novembre dernier.

Au passage, il a salué les efforts déployés par cette catégorie en matière de service public et d'activités économiques et productives, affirmant l’engagement de l’Etat à concrétiser cette décision nationale après la publication du décret exécutif.

Cette journée d’étude a permis d’expliquer et de clarifier les modalités d’insertion des diplômés bénéficiaires des contrats pré emploi depuis 2008 jusqu’à ce jour.