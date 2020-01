La valeur des exportations des entreprises industrielles algériennes activant dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj a excédé au cours de l’année 2019 les 26 millions dollars, apprend-on jeudi de l’inspection divisionnaire des douanes algériennes de la wilaya.

Cette valeur des exportations a enregistré une augmentation de 2 millions dollars comparativement à 2018, selon la même source qui a relevé que cette évolution était prévisible avec l’entrée en activité du port sec de Tixter où plus de 8.000 containers ont été traités durant 2019 avec une croissance de 200% comparativement à l’année précédente. L’essentiel, soit 90%, de ces exportations a porté sur des articles électroniques et électroménagers des entreprises activant dans la zone industrielle de la wilaya, selon la même source qui a ajouté que le reste des produits exportés ont été les textiles et les denrées agricoles notamment l’huile d’olive et le miel.

Outre le rôle efficace du port sec, les mesures incitatives accordées par l’Etat aux actions d’exportation des entreprises économiques ont contribué à l’augmentation de la valeur des exportations, a encore noté la même source.