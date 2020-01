Selon les éléments de la protection civile, les trois sœurs âgées entre 9 et 12 ans ainsi que leur mère de 41 ans ont été évacuées vivantes vers le service des urgences de l’hôpital après avoir inhalées du gaz de monoxyde de carbone émis par le chauffe-eau défectueux dans leur domicile ‘’mal aéré’’ au moment où la mère prenait son bain.

La mère est actuellement hospitalisée au service de réanimation et son pronostic vital est hors danger, précise la source.

Les services de la protection civile demandent aux citoyens de procéder régulièrement à la vérification de leur appareils de chauffage et de chauffe bain par des spécialistes afin d’éviter des accidents et autres incendies domestiques Les services sécuritaires compétents ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cet accident domestiques.