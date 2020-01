Quelques 1100 athlètes participent à la 47 ème édition du challenge national de cross country ''Ahmed Kellouche'', qui s'est ouverte ce samedi à Chlef.

Ce challenge national se déroulera sur le parcours de ''Chekka'' à l'entrée ouest de Chlef. Un total de 85 équipes représentant 23 wilayas sont en compétition.

La participation étrangère est représentée par trois pays qui sont là Libye, la Tunisie et le Maroc. Ce challenge se déroule dans de ''bonnes conditions organisationnelles '' a indiqué le responsable de la fédération locale d'athlétisme Brahim Sebihi.

Il a observé que la participation maghrébine à cet événement sportif va rehausser le niveau de la compétition et permettrait aussi de découvrir de nouveaux talents qui vont renforcer l'équipe nationale d'athlétisme'', a-t-il ajouté. Les courses se poursuivront dans les différentes catégories ( pour les deux sexes) à savoir les minimes, les benjamins les cadets, les juniors et les seniors, rappelle-t-on.