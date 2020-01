Le stade «Chahid Mohamed-Bensaïd», relevant du complexe sportif «Commandant Ferradj» de Mostaganem, rouvrira ses portes dans les prochains jours pour permettre à l'Espérance locale d'y recevoir ses adversaires lors de la deuxième partie du championnat, a-t-on appris samedi du club de Division nationale amateur (Gr.Ouest).

Le stade en question a été fermé il y a un peu plus de deux mois après la détérioration de sa pelouse en gazon naturel.

La fermeture du stade a permis d'entreprendre des travaux de réfection de la pelouse «qui s'est sensiblement améliorée'', a-t-on précisé.

L'ES Mostaganem, 7ème au classement en championnat, a été contraint de retourner au stade communal où elle a terminé la phase aller, a-t-on rappelé.

Le complexe sportif «Commandant Ferradj» a été rouvert la saison passée après près de trois ans de fermeture durant lesquels l'infrastructure a fait l'objet d'une vaste opération de réaménagement ayant permis, entre autres, la réfection du gazon naturel du stade «Chahid Mohamed-Bensaïd» et du terrain de réplique.

Des équipements ont été également acquis par la direction locale de la Jeunesse et des Sports pour permettre le suivi, la maintenance et la préservation du gazon naturel de la pelouse.

Une session de formation, encadrée par un expert, a été organisée au profit de 10 agents chargés de la maintenance des stades de Mostaganem, Mascara et Médéa, sur les techniques de réfection du gazon naturel et d'utilisation de ces équipements. Néanmoins, ces mesures n'ont pas empêché la pelouse du stade «Chahid Mohamed Bensaïd'', d'une capacité d'accueil de 18.000 places, de se dégrader, notamment après les premiers matchs de la saison en cours. Une enveloppe de 1,1 milliard DA avait été dégagée pour la rénovation du complexe sportif «Commandant Ferradj». L'opération a touché, outre le stade de football, la piscine, la salle omnisports, les terrains ouverts de basket-ball, de volley-ball et de tennis, a-t-on rappelé.