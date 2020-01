Plusieurs étapes sont au programme de l'experte de l'Union européenne de football (UEFA) qui va travailler en étroite collaboration avec la direction technique nationale présidée par Ameur Chafik.

Durant son séjour en Algérie, elle effectuera une visite au Centre technique national (CTN) de Sidi-Moussa (Alger), lieu de préparation des équipes nationales.

Une réunion avec les représentants du football féminin (la présidente de la Commission du football féminin -CFF-, le président de la Ligue nationale de football féminin -LNFF-, le chef de Département de développement du football féminin et des staffs des sélections féminines), en présence du président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, est également au programme de la représentante de l'instance européenne.

Des réunions de travail avec le Directeur général des sports du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) et avec la Fédération algérienne de sport scolaire (FASS) sont programmées dimanche, selon la FAF.

Hesterine De Reus va, par ailleurs, se réunir lundi avec les représentants des clubs de football féminin, en présence de Radia Fertoul (CFF) et Djamel Kashi (président de la LNFF) au niveau du siège de la FAF à Dely Ibrahim (Alger). Les deux derniers jours de son séjour en Algérie seront consacrés à des matchs de rue du football féminin ainsi qu'à des séances d'entraînement de jeunes benjamines et à une visite de l’Académie de la FAF de Khemis Miliana.