La première journée a été consacrée à toutes les catégories dames: -46 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -62 kg, -67 kg, -73 kg et +73 kg, tandis que celles des messieurs a connu le déroulement de trois poids: -80 kg, -87 kg et +87 kg.

La seconde journée, prévue samedi, concernera les catégories messieurs -54 kg, -58 kg, -63 kg, -68 kg, -74 kg.

''Il faut savoir que le Championnat d'Algérie seniors est dominé par les mêmes noms depuis plusieurs années, et ça a été confirmé aujourd'hui (vendredi, ndlr).

Concernant le niveau technique global de cette première journée, il est assez bon et très prometteur pour les jours à venir'', a déclaré à l'APS, le secrétaire général de l'instance, Samir Mayana.

Ce rendez-vous sportif a enregistré la participation de 184 athlètes chez les messieurs et 84 chez les dames, issus de 22 Ligues de wilaya.

Selon le même responsable, cette compétition va permettre aux entraîneurs nationaux de prospecter de nouveaux talents susceptibles de renforcer les rangs de la sélection nationale seniors. ''J'estime que plusieurs athlètes vont se donner à fond sur le tapis pour assurer des places dans les différentes équipes nationales en vue d'une éventuelle convocation en équipe nationale qui participera au Championnat arabe prévu les 28 et 29 janvier prochains aux Emirats arabes unis, avant d'aborder dans les mêmes lieux, un tournoi international entre le 1er et le 3 février, classé en G1'', a expliqué le SG. Et d'enchaîner: «Pour cette édition, nous avons également lancé l'arbitrage vidéo de 2e génération, conformément aux normes adoptées par la Fédération internationale». Pour le bon déroulement de cette échéance nationale, la Fédération a mobilisé 27 arbitres nationaux et 8 internationaux.