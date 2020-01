La chaîne ne précise pas l'identité du commandant visé. Cette attaque a fait «des morts et des blessés», a précisé une source au sein de la police irakienne, sans toutefois être en mesure de donner un bilan précis.

Le président américain Donald Trump, qui a donné l'ordre d'assassiner le général iranien Qassem Soleimani, a affirmé avoir agi pour «arrêter» une guerre, pas pour en commencer une. Il a assuré que Qassem Soleimani préparait des attaques «imminentes» contre des diplomates et des militaires américains.

Téhéran a de son coté promis «une dure vengeance» pour la mort de son général le plus populaire que tous au Moyen-Orient pensaient absolument intouchable. Qui sera menée «au bon endroit et au bon moment», a ajouté l'Iran.

L’Otan suspend ses opérations d'entraînement en Irak

L'Otan a suspendu ses opérations d'entraînement en Irak, a indiqué samedi le porte-parole de l'Alliance nord-atlantique, Dylan White, après la mort du général iranien, Qassem Soleimani, dans un raid américain vendredi à Baghdad.

«La mission de l'Otan continue mais les activités d'entraînement sont actuellement suspendues», a déclaré M. White, cité par des médias. Le porte-parole de l'Otan a, par ailleurs, confirmé que le secrétaire général de l'Alliance nord-atlantique, Jens Stoltenberg, s'était entretenu par téléphone avec le ministre américain de la Défense Mark Esper, après les récents événements.

La veille, un porte-parole de l'organisation a déclaré que l'Otan «surveille la situation de très près» après la mort du général Soleimani. La mission de l'Otan en Irak, qui compte quelques centaines de soldats, entraîne depuis octobre 2018 les forces de ce pays à la demande du gouvernement irakien pour empêcher le retour du groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (EI, Daech).

La Chine appelle au calme et à la retenue pour éviter une escalade des tensions dans le Golfe

Le ministère chinois des Affaires étrangères a exhorté vendredi les parties concernées, notamment les Etats-Unis, à faire preuve de calme et de retenue afin d'éviter une escalade des tensions actuelles dans la région du Golfe.

Le porte-parole du ministère Geng Shuang a tenu ces propos lors d'un point presse, alors qu'il était invité à commenter la mort du major général Qassem Soleimani, commandant de la Force al-Qods du Corps des Gardiens de la révolution islamique, dans une attaque aérienne à l'aéroport international de Baghdad. Le département américain de la Défense a annoncé avoir mené l'attaque comme une «action défensive» contre Qassem Soleimani. «La Chine s'oppose depuis toujours au recours à la force dans les relations internationales et maintient que toutes les parties doivent respecter les objectifs et les principes de la Charte des Nations unies et les normes fondamentales régissant les relations internationales», a souligné M. Geng. La souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Irak doivent être respectées, et la paix et la stabilité de la région du Golfe, au Moyen-Orient, doivent être sauvegardées, a-t-il fait remarquer.

Première ministre Danoise : Top tôt pour tirer les conséquences

La Première ministre danoise, Mette Frederiksen, a déclaré vendredi qu'il est trop tôt pour dire si l'assassinat, par une frappe aérienne américaine, de Qassem Soleimani - commandant de la Force Al-Qods du Corps des Gardiens de la révolution islamique d'Iran - pourrait avoir une incidence sur la présence des soldats danois dans la région.

S'exprimant vendredi depuis le Parlement danois, Mme Frederiksen a cependant qualifié l'escalade actuelle de la violence au Moyen-Orient de «vraiment, vraiment grave».

La Première ministre a également réitéré le message du ministère des Affaires étrangères sur les réseaux sociaux, conseillant à tous les citoyens danois en Irak et dans les régions avoisinantes de «rester vigilants» et de «se tenir à l'écart de toute manifestation et émeute». Le Danemark a actuellement 120 soldats stationnés en Irak pour aider à la formation des forces de sécurité irakiennes.



Le Brésil prêt à participer pour empêcher une escalade du conflit

Le Brésil s'est dit, vendredi, prêt à participer aux efforts internationaux visant à empêcher une escalade du conflit, suite au raid américain en Irak qui s’est soldé par la mort du général iranien Qassim Suleimani.

«Le Brésil est prêt à participer aux efforts internationaux visant à empêcher une escalade du conflit à l'heure actuelle», a indiqué le ministère des Relations extérieures dans un communiqué.

Selon la même source, «le Brésil suit de près l'évolution de la situation en Irak, y compris son impact sur les prix du pétrole». «Le Brésil condamne également les récentes attaques contre l'ambassade des Etats-Unis à Baghdad et appelle au respect de la Convention de Vienne et à préserver l'intégrité des agents diplomatiques américains présents en Irak», souligne le communiqué.

Le Koweït appelle à la retenue maximale pour éviter toute escalade

Le Koweït a appelé vendredi à la retenue maximale dans le contexte des récents développements en Irak, après la mort du chef militaire iranien Qassem Soleimani, tué un peu plus tôt dans un raid aérien américain à Baghdad.

La communauté internationale devrait exercer ses responsabilités en préservant la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient et en s'abstenant de tout acte susceptible de conduire à une escalade, a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Les tensions entre Téhéran et Washington se sont accentuées suite à l'assassinat du général Soleimani. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a promis une «terrible vengeance» pour la mort de Qassem Soleimani, commandant de la force Al-Qods du Corps des Gardiens de la Révolution islamique.

L'UE appelle tous les acteurs à la retenue

L'Union européenne (UE) a appelé vendredi l’ensemble des acteurs concernés par l’escalade des tensions en Irak à faire preuve de «la plus grande retenue», après la mort du général iranien Qassem Soleimani, tué dans un raid aérien américain à Baghdad.

«L'UE appelle tous les acteurs concernés et leurs partenaires ( ) à faire preuve de la plus grande retenue et de responsabilité en ce moment crucial», a affirmé le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell dans une déclaration.

«Le cycle actuel de violence en Irak doit cesser avant qu'il ne devienne incontrôlable», a insisté M. Borell qui met en garde contre le risque d’une autre crise à même de «compromettre des années d'efforts pour stabiliser l'Irak».

Et d’ajouter que l'escalade en cours «menace toute la région, qui a énormément souffert et dont les populations méritent de vivre en paix». Dans ce contexte, le chef de la diplomatie de l’UE estime que davantage de dialogue et d'efforts pour améliorer la compréhension mutuelle «sont nécessaires pour offrir des solutions à long terme en vue de la stabilisation du Moyen-Orient».

Il a exprimé à cet égard la disposition de l'UE à «poursuivre son engagement avec toutes les parties afin de contribuer à désamorcer les tensions et à inverser la dynamique du conflit». Auparavant, le président du Conseil européen, Charles Michel avait aussi appelé à la cessation du cycle de violence en Irak, craignant «une flambée généralisée de violence dans toute la région et la montée des forces obscures du terrorisme qui prospèrent en période de tensions religieuses et nationalistes».

«Le cycle de violence, de provocations et de représailles dont nous avons été témoins en Irak ces dernières semaines doit cesser. Une nouvelle escalade doit être évitée à tout prix», avait-il dit dans une déclaration. A ses yeux, l'Irak reste un pays «très fragile», où la présence de «trop d'armes et trop de milices» ralentit, estime-t-il, le processus de retour à la vie normale des citoyens.



La Turquie appelle à éviter une escalade

La Turquie a appelé vendredi l'Iran et les Etats-Unis à éviter des mesures unilatérales qui mettraient en péril la stabilité régionale après l'assassinat ciblé de Qassem Soleimani, un commandant du Corps des Gardiens de la révolution islamique de l'Iran.

«Nous sommes profondément préoccupés par l'escalade des tensions américano-iraniennes dans la région. Nous réitérons fortement l'avertissement selon lequel la transformation de l'Irak en zone de conflit nuira à la paix et à la stabilité de l'Irak et de notre région», a indiqué le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué.

La frappe aérienne américaine à Baghdad, qui a visé le convoi du général Soleimani, augmentera l'insécurité et l'instabilité de la région, a souligné le ministère. Ce genre d'escalade va accroître la «spirale de la violence» et toutes les parties souffriront de cette situation, a indiqué le communiqué. «La Turquie rejette toujours toute intervention étrangère dans la région, assassinats ou conflits sectaires», a poursuivi le communiqué. C'est pourquoi, a déclaré le ministère, la Turquie demande à toutes les parties «d'agir avec bon sens et retenue pour éviter des mesures unilatérales qui mettraient en danger la paix et la stabilité de la région et de donner la priorité à la diplomatie».

New York renforce sa sécurité après l'assassinat du général Soleimani par les Etats-Unis

La ville de New York a renforcé la sécurité dans des endroits clés à la suite de l'assassinat ciblé d'un commandant iranien de haut rang, Qassem Soleimani, dans une frappe aérienne américaine en Irak, ont annoncé vendredi des officiels.

Lors d'une conférence de presse, le préfet de police de New York, Dermot Shea, a fait état d'une «vigilance accrue en termes d'officiers en uniforme, dont beaucoup avec des armes d'épaule» en certains endroits sensibles et critiques, exhortant les New-Yorkais à rester vigilants. Cependant, il a tenu à souligner qu'il n'y avait pas de menaces crédibles visant la ville pour l'heure. Parallèlement, le maire de New York, Bill de Blasio, a prévenu ses concitoyens lors d'une conférence de presse qu'ils devraient subir davantage de contrôles de sécurité dans le métro et aux péages routiers.

Enfin, le gouverneur de l'Etat de New York, Andrew Cuomo, a annoncé vendredi dans un communiqué que malgré le fait que New York n'ait pas reçu de menaces directes, il avait ordonné à la Garde nationale et les agences locales de renforcer la sécurité et d'accroître les patrouilles dans des endroits importants «par excès de précaution».

Le major-général Qassem Soleimani a été tué par un raid américain tôt vendredi (heure de Baghdad) près de l'aéroport international de Baghdad. L'Iran a promis une «terrible vengeance» contre les Etats-Unis après ce que son président, Hassan Rohani, a qualifié de «crime odieux».

Les Etats-Unis ont commis un «acte de guerre» contre l'Iran (Ambassadeur iranien)

Les Etats-Unis ont commis un «acte de guerre» contre l'Iran, qui appelle à des représailles, après l'assassinat à Baghdad du général iranien Qassem Soleimani, a affirmé l'ambassadeur iranien à l'ONU Majid Takht Ravanchi.

Le général Soleimani, tué lors d'une attaque de drone à Baghdad contre un convoi de paramilitaires irakiens, «était en fait un acte de guerre de la part des Etats-Unis contre le peuple iranien», a affirmé vendredi soir l'ambassadeur à la chaîne CNN.

«Ils (les Américains) ont entamé un conflit militaire par un acte de terreur en tuant un de nos principaux généraux. Alors qu'est-ce que l'Iran peut faire? Nous ne pouvons pas rester silencieux, nous devons agir et nous allons agir», a-t-il dit. «Il y aura certainement une vengeance, une vengeance dure», a-t-il ajouté. «La réponse à une action militaire est une action militaire. Par qui, quand et où, c'est l'avenir qui le dira». L'assassinat dans une attaque de drone américaine vendredi à Baghdad de l'architecte de la stratégie iranienne au Moyen-Orient, et d'Abou Mehdi al-Mouhandis, numéro deux du Hachd al-Chaabi (coalition de paramilitaires irakiens), a plongé le monde dans l'incertitude et fait craindre une conflagration régionale.

Les Britanniques appelés à ne pas se rendre en Irak et en Iran

Londres a appelé samedi les Britanniques à éviter de se rendre en Irak et déconseillé tout voyage non indispensable en Iran, à la suite de l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani, tué dans un raid américain en Irak.

«Après la mort de Qassem Soleimani et l'intensification des tensions dans la région, nous avons décidé de mettre à jour nos conseils aux voyageurs pour l'Irak et l'Iran», a indiqué le Foreign office (FCO) dans un communiqué.

«La priorité de tout gouvernement est d'assurer la sécurité des Britanniques. Compte tenu des tensions accrues dans la région, le FCO conseille désormais aux gens de ne pas se rendre en Irak, à l'exception de la région du Kurdistan irakien, et de se demander attentivement s'il leur est essentiel de se rendre en Iran», a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, cité dans ce communiqué. Le Foreign office appelle les Britanniques de la région à rester vigilants et à suivre attentivement la situation dans les médias.