La Tunisie est prête à accueillir la Coupe d'Afrique des nations de handball (CAN-2020) dans les meilleures conditions, ont assuré vendredi les membres de la Fédération tunisienne de handball, lors d'une réunion consacrée aux derniers préparatifs en prévision de l'organisation de ce tournoi continental.

La réunion qui s'est déroulée en présence notamment de la ministre de la Jeunesse et des Sports, Sonia Ben Cheikh, du président de la Fédération tunisienne de la discipline, Mourad Mestiri, et du coordinateur général du comité d'organisation du CAN-2020, Abdelkader Boudriga, a permis de discuter des différents points relatifs à l'hébergement, au transport, aux médias et à la cérémonie d'ouverture.

L'accent a été également mis sur la nécessité d'assurer une présence importante du public sportif, a indiqué l'agence TAP.

Le coordinateur général du comité d'organisation du CAN-2020, Abdelkader Boudriga a salué le soutien des ministères de l'intérieur, des finances et de la jeunesse et des sports à l'organisation de cette 24e édition de la CAN, affirmant que toutes les dispositions ont été prises dans les délais impartis, ce qui témoigne de la grande expérience que possède la Tunisie dans ce domaine.

Boudriga a, par ailleurs, lancé un appel aux supporters des sélections arabes et africaines engagées pour venir nombreux soutenir leurs équipes et découvrir par la même occasion la Tunisie.

Lors de la 24e édition de la CAN, l'Algérie évoluera dans le groupe D à quatre équipes après le retrait du Sénégal. Il s'agit du Maroc, du Congo et de la Zambie. Les quatre équipes se qualifient pour les huitièmes de finale. Seize pays participeront à la CAN-2020, dont le vainqueur final empochera l'unique billet qualificatif pour les Jeux Olympiques Tokyo-2020.

Le rendez-vous de Tunisie est également qualificatif au Championnat du monde Egypte-2021.

La dernière participation algérienne aux Jeux Olympiques remonte à 1996 à Atlanta (Etats-Unis).