Deux-cent-quarante-neuf (249) sportifs participent au Championnat national de Vovinam Viet Vo Dao (Seniors) dont le coup d'envoi a été donné vendredi à la salle omnisports «Chahid Alia-Darki « à El Oued.

Les participants, professionnels et amateurs, (49 dames et 200 messieurs) représentent 61 clubs sportifs et vont être en compétition deux jours durant (3 et 4 janviers) pour décrocher les trois premières places, a indiqué à l'APS, Mohamed Djouadj, président de la Fédération algérienne Vovinam Viet Vo Dao (FAVV).

Ce championnat qui est à sa 18ème édition verra la participation de dix-huit (18) wilayas ce qui dénote, selon le président de la FAVV, de l'intérêt grandissant à cette discipline sportive noble, notamment auprès des jeunes, rappelant dans ce cadre les efforts déployés par la Fédération qu'il préside pour sensibiliser la société quant à l'importance de ce sport.

L'organisation de cette édition dans une wilaya du Grand Sud vise essentiellement à promouvoir la pratique de cet art martial, a-t-il ajouté, relevant que tous les moyens avaient été mobilisés pour la réussite de cet évènement sportif.

Art martial apparu en 1938 au Vietnam, le Vovinam Viet Vo Dao a été introduit en 2001 en Algérie par Mohamed Djouadj, l'actuel président du FAVV.