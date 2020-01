Les athlètes belabbèssiens ont imposé leur domination dans cette compétition dans les trois mouvements (squat, développé couché, soulevé de terre) en présence d’un public nombreux.

Le niveau technique de cette phase régionale a été jugé «appréciable» chez les messieurs et «moyen» chez les dames, selon le directeur de la compétition, le juge-arbitre international Tayeb Mourad.

Cette compétition, organisée par l’association sportive «Ibn Sina» d’Oran de bodybuilding et powerlifting, en collaboration avec la Fédération de la discipline, a mis en lice une quarantaine de concurrents dans dix catégories de poids chez les hommes et trois chez les dames, représentant six clubs de quatre wilayas (Relizane, Sidi Bel-Abbès, Ain Témouchent et Oran). Les trois premiers de chaque catégorie sont qualifiés pour la phase finale du championnat d’Algérie prévue du 26 au 29 mars prochain à Médéa.