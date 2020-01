Les bienfaits de l’étirement avant une séance de sport sont remis en cause par une nouvelle étude. Alors, stretching ou pas stretching ?

S’étirer au cours de la journée chasse le stress et les contractures musculaires. Mais si ce n’était pas bon avant le sport ? Le New York Times rapporte une étude qui déconseille les étirements, les jugeant contreproductifs avant l’effort. Non seulement ils ne préviennent pas les blessures mais ils diminuent la force et les performances des sportifs, suggère l’étude. L’étude de l’Université de Zagreb en Croatie, parue dans The Journal of Strength and Conditioning Research, affirme que les étirements avant de soulever des poids rend le sportif plus faible que plus apte à l’effort. Cela réduirait la force des muscles de plus de 5 %.

Pourquoi a-t-on érigé le stretching comme un élément incontournable avant le sport ? On l’a longtemps valorisé au titre qu’il améliorait la flexibilité des muscles et des tendons. Mais aujourd’hui, l’importance de l’étirement est discutée. Beaucoup de sportifs ont tendance à le confondre avec l’échauffement des muscles.

Autre argument pro stretching mis à mal, la croyance selon laquelle s’étirer avant l’effort préviendrait les blessures. Cette théorie est compromise depuis la parution d’une récente étude américaine. Menée sur 1 398 joggeurs, celle-ci a montré que les sportifs n’étaient pas plus exposés aux blessures s’ils ne s’étiraient pas avant la course. Il semblerait même que l’étirement avant le sport userait plus rapidement les muscles, alors trop sollicités.

Moralité, on fait un petit échauffement avant son sport et on réserve le stretching pour la fin. Les muscles pourront récupérer plus rapidement de l’effort et vous aussi !