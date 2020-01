Des chercheurs américains ont réalisé une étude en analysant le taux de sucre dans le sang de dix volontaires. Résultat : la marche digestive du soir est la plus efficace pour réduire la glycémie.

Avez-vous tendance à vous reposer sur le canapé après le diner ? Si vous remplaciez cette habitude par une promenade d’au moins 15 minutes à un rythme soutenu, vous pourriez faire baisser le taux de sucre dans le sang.

Des chercheurs américains ont mené une étude rigoureuse à l’aide de dix volontaires âgés de plus de 60 ans. Les participants, non-fumeurs, ne souffrant pas d’obésité, sédentaires, avec une glycémie normale, ont accepté de répéter une série d’exercices trois fois, à quatre semaines d’intervalle.

Lors de la première phase du test, ils sont restés isolés pendant 48 heures, sans faire aucun exercice physique, pendant que les chercheurs surveillaient leur glycémie. Le jour suivant, ils ont eu le choix entre une balade de 15 minutes après chaque repas soit la pratique d’un exercice pendant 45 minutes le matin à 10h30 ou l’après-midi après 16h30.

Les scientifiques ont analysé le taux de sucre des personnes participants à l’étude. Ils ont ainsi révélé que, même si l’exercice physique pratiqué le matin ou l’après-midi aide à diminuer le taux de glycémie dans le sang, rien n’est plus efficace qu’une marche rapide de 15 minutes le soir.