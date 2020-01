Le moudjahid Mohamed Hebhoub, décédé mardi matin à l'âge de 88 ans suite à une longue maladie, a été inhumé dans le cimetière d'Azzaba, wilaya de Skikda.

Né le 19 mai 1931 à Azzaba, il a grandi dans le douar d'Oum Ennahl où il a étudié le Coran et terminé ses études sous la coupe de Cheikh Merzouk, avant d'être contraint de faire son service militaire au sein de l'armée française à Annaba, alors qu'il avait 19 ans, a indiqué à l'APS, Samira Kaarar, responsable du service d'histoire à la direction des Moudjahidine de Skikda.

Elle a ajouté que le défunt moudjahid Hebhoub a rejoint à l'époque le Parti populaire algérien et a été emprisonné pendant 3 mois en 1947 en raison de son activité politique avant de rejoindre le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques et prendre la tête de la cellule d'organisation de ce parti à Azzaba sous la direction du moudjahid Ammar Halimi.

Le défunt a rejoint la révolution à ses débuts en 1954, après que le martyr Didouche Mourad se soit rendu à Azzaba pour appeler à préparer la révolution, où il a été affecté aux affaires militaires, selon la responsable. Et d'ajouter : ''Le défunt a assisté aux préparatifs des attaques du 20 août 1955, au congrès de la Soummam en 1956, la première bataille de Debagh le 5 janvier 1958 et la deuxième le 9 avril 1958 en sus des attaques du 20 août 1955.