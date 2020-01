Le projet de loi portant création et organisation de l’Office national des £uvres scolaires est actuellement en cours d’examen et d’enrichissement, à l’échelle nationale, en vue de son approbation future par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, a dévoilé, jeudi à Boumerdes, un expert du domaine.

«Ce projet de loi est le fruit d’un sondage et enquête de terrain sur l’état des prestations scolaires, à l’échelle nationale», a indiqué à l’APS, Badrouni Mohamed, expert en démographie et statistiques, en marge d’une rencontre consacrée à l’examen et enrichissement d’un sondage sur les prestations scolaires, à travers le pays.

Cet Office national programmé à la création (et qui aura des représentants à l’échelle locale), aura pour mission d’assurer la «gestion et prise en charge du volet prestations scolaires, dans un but de réduire les charges (de gestion) des communes», a expliqué M. Badrouni, également maître assistant à l’université de Blida, et partie prenante dans ce sondage, avec le Centre national d'études et d'analyses pour la population et le développement (CENEAP).

Toujours selon cet expert, le sondage, réalisé entre novembre 2018 et juin 2019, sur 19.000 écoles primaires des 48 wilayas du pays, englobe de nombreuses recommandations, dont la plus importante stipule la «création d’une banque de données et d’informations sur le volet des prestations scolaires à l’échelle nationale».

Cette banque de données, englobant des informations multiples sur le «transport scolaire, la restauration, l’hébergement, et les animations scolaires» a-t-il dit, sera mise à «la disposition des décideurs, en vue de les assister dans la prise de décisions appropriées et la mise au point d’un plan de travail pour le suivi quotidien du secteur», a-t-il fait savoir.

«La collecte d’informations et données a été réalisée grâce à la distribution de questionnaires sur l’ensemble des présidents des communes, directeurs exécutifs, directeurs d’écoles et associations de parents d’élèves des 48 wilaya», a souligné, a ce propos, le chef du service administration et moyens, au CENEAP, Abdeldjalil Kherroubi.

Le dit questionnaire englobait prés de 400 questions, dont les réponses ont été collectées, examinées et analysées, avant l’émission d’une somme de propositions de solutions à différents problèmes posés, qui ont été soumises au ministère de tutelle, a-t-il informé.

L’opportunité a donné lieu à l’animation d’une série de communications sur la partie du sondage ayant touché la wilaya de Boumerdes, dans ses aspects inhérents à la collecte des informations et données sur le secteur, leur examen et exploitation.