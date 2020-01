Le nouveau gouvernement, nommé jeudi par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et dirigé par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, compte 39 membres, dont 7 ministres délégués et 4 secrétaires d'Etat.

Le nouveau exécutif est marqué par la création d'un nouveau département ministériel, à savoir celui de la Micro-entrepise, des Startup et de l'économie de la connaissance, confié à M. Yassine Djeridene.

La création de ce nouveau ministère traduit les engagements pris par le président Tebboune lors de sa campagne électorale d'ouvrir de grands chantiers, notamment dans le secteur économique.

Le nouveau gouvernement se distingue aussi par le retour du ministère de la Pêche et des Produits halieutiques supprimé dans les précédents gouvernements.

Ce portefeuille est attribué à M. Sid Ahmed Ferroukhi qui enregistre son retour au gouvernement.

Le nouvel exécutif conduit par M. Abdelaziz Djerad compte également sept nouveaux ministères délégués attribués à Aïssa Bekkai, chargé du commerce extérieur, à Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmad, chargé de l'industrie pharmaceutique et à Foued Chehat, chargé désormais de l'agriculture saharienne et des montagnes.

M. Bachir Messaitfa, qui enregistre également son retour dans le gouvernement, est nommé ministre délégué en charge des statistiques et de la prospective.

Les trois autres ministères délégués ont été confiés à Hamza Al Sid Cheikh, chargé de l'environnement saharien, Nassim Diafat, chargé des incubateurs et à Yacine Oualid, chargé des startup.

Les quatre postes de Secrétaire d'Etat du gouvernement Djerad ont été confiés quant à eux à Rachid Bladehane, chargé de la communauté nationale et des compétences à l'étranger, à Bachir Youcef Sehairi, chargé de l'Industrie cinématographique, à Salim Dada, chargé de la production culturelle et à l'ex-champion olympique, Nouredine Morceli auquel on a confié la responsabilité du sport d'élite.

Le nouveau gouvernement dirigé par M. Abdelaziz Djerad compte au total 39 départements ministériels dont cinq ont été confiés à des femmes.

Le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels a été confié, en effet, à Mme Hoyam Benfriha qui succède à M. Moussa Dada, alors que celui de la Culture a été attribué à Mme Malika Bendouda.

Mme Kaoutar Krikou a hérité, quant à elle, de celui de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme.

Deux autres femmes ont enregistré leur entrée au gouvernement.

Il s'agit de Mme Besma Azouar, nommée ministre des Relations avec le Parlement et de Mme Nassira Benharrats qui succède à Fatma Zohra Zerouati au ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables.

Le nouveau gouvernement est marqué aussi par le maintien de plusieurs ministres à leurs postes, et le retour d'anciens ministres à des postes qu'ils avaient occupés par le passé.

MM. Sabri Boukadoum, Belkacem Zeghmati, Mohamed Arkab, Tayeb Zitouni, Youcef Belmehdi, Cherif Omari et Kamal Beldjoud ont conservé leurs postes, respectivement, de ministre des Affaires étrangères, de la Justice, de l'Energie, des Moudjahidine, des Affaires religieuses, de l'Agriculture et de l'Intérieur.

Quatre autres ministres ont retrouvé des postes qu'ils avaient déjà occupé par le passé.

Il s'agit de Abderahmane Raouya qui retrouve ainsi celui des Finances, de Farouk Chiali au Travaux publics, Sid Ahmed Ferroukhi au ministère de la Pêche, et de Hassane Mermouri qui retrouve le portefeuille du Tourisme.

Plusieurs nouveaux ministres ont enregistré leur entrée au gouvernement à l'image de Mohamed Ouadjaout, nommé ministre de l'Education nationale, de Chems-Eddine Chitour, chargé de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de Ferhat Ait Ali Braham, chargé de l'Industrie et des Mines ou encore de Brahim Boumzar, nommé ministre de la Poste et des télécommunications.