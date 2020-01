Dans ce document remis récemment aux membres du Conseil de sécurité del'ONU, Antonio Guterres souligne que «l'incertitude domine» sur l'avenirdes réformespolitiques alors que des élections parlementaires devraient être organiséesau Malien 2020.«Je suis préoccupé par les retards persistants dans la mise en oeuvre del'Accord de paix», indique le secrétaire général en évoquant lesdifficultés du«dialogue national inclusif» et «l'insécurité croissante à travers le pays,notamment le manque de redéploiement des forces de défense et de sécuritémaliennes dans le Nord».«Lanouvelle détérioration de la situation sécuritaire au Mali et dans larégion du Sahel dans son ensemble est alarmante.

Les groupes terroristesgagnent du terrain, tandis que les attaques contre les forces de sécuriténationales et internationales se poursuivent sans relâche», précise-t-il.Selon son rapport, les pertes dans l'armée malienne entre octobre etdécembre ont augmenté de 116% comparé aux trois mois précédents, avec 193morts. Dans le même temps, 68 attaques contre la force de l'ONU Minusma ontétédénombrées contre 20 au cours de la période précédente.

Concernant le processus politique, «l'incertitude domine» sur les suitesdudialogue national inclusif engagé par le pouvoir et son impact sur uneréformeconstitutionnelle, note aussi Antonio Guterres.