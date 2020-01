Cinq individus suspectés d’être impliqués dans une affaire d’enlèvement et meurtre d’un enfant mineur ont été arrêtés par les services de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de Tipasa, a-t-on appris, jeudi, auprès de ce corps constitué.

Il s’agit, selon des sources de la sûreté de wilaya de Tipasa, d’un enfant âgé de 12 ans, originaire de la wilaya de Sidi Belabbes, venu à Sidi Rached (au sud de Tipasa), dans le cadre d’une visite familiale. Il a été victime d’un enlèvement, qui a fini en un «meurtre abject», a ajouté la source, sans fournir plus de détails, afin de «préserver le secret de l’enquête et l’honneur des familles», est-il précisé. Le corps sans vie de l’enfant assassiné, a été découvert au niveau d’une forêt, située entre les communes de Sidi Rached et Ain Tagourait, suite à quoi de larges investigations ont été engagées par les services de sécurité, avec pour résultat l’arrestation, à une heure tardive de la nuit de mercredi à jeudi, des cinq présumés assassins. Les prévenus ont reconnus les faits qui leur ont été reprochés dans les rapports de la police judiciaire. Ils seront présentés, demain vendredi, devant le parquet de Tipasa territorialement compétent, est-il souligné de même source.