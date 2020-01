Dix (10) personnes ont trouvé la mort et 17 autres ont été blessées dans neuf accidents de la circulation, survenus à travers le territoire national durant les dernières 24 heures, selon un bilan rendu public jeudi par la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d'Alger avec 3 morts et 4 blessés suite à une collision entre deux véhicules légers, survenue à l’avenue de l'ALN, à proximité de la gare routière de Caroubier, précise la même source. Par ailleurs et durant la même période, les unités de la Protection civile qui ont enregistré 2 246 interventions, ont déploré le décès de trois personnes intoxiquées au monoxyde de carbone, respectivement deux membres issus d'une même famille (58 ans et 16 ans) dans la wilaya de Sétif et une autre (61 ans) dans la wilaya de Blida. Les éléments de la Protection civile sont également intervenus pour prodiguer des soins d'urgence à 39 personnes incommodées par l'inhalation du monoxyde de carbone émanant d'appareils de chauffage et chauffe-bains à l’intérieur de leurs domiciles respectifs dans les wilayas de Sétif, Tissemsilt, Djelfa, Sidi Bel Abbes, Bordj Bou Arreridj, El Bayadh, Constantine et Médéa, ajoute la même source.