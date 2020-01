Trois tentatives d’émigration clandestine par mer ont été mises en échec dans les 48 dernières heures au littoral-est de la wilaya de Mostaganem, avec l’arrestation de 36 personnes, a-t-on appris de source sécuritaire.

Les unités flottantes de garde-côtes ont réussi aux premières heures du nouvel an à mettre en échec deux tentatives d’émigration clandestine à 10 et 12 miles marins (18 et 22 km) au nord de la plage de Hadjadj (45 km à l’est de Mostaganem). Le premier groupe composé de 10 personnes dont une femme âgée de 23 ans originaires des wilayas de Mostaganem, Relizane, Oran et Sétif ont été acheminés vers le port commercial pour recevoir les premiers soins et les remettre ensuite aux services de sûreté compétents. Le deuxième groupe composé de 17 personnes dont deux mineurs et une femme, tous originaires de la wilaya de Mostaganem ont été remis aux mêmes services pour les procédures judiciaires en vigueur dans de tels cas.

Par ailleurs, les policiers ont réussi à déjouer un plan d’émigration clandestine et arrêté neuf personnes à l’est du port commercial de Mostaganem. Ce troisième groupe a été arrêté à la façade maritime-est de la ville de Mostaganem en possession de matériels de navigation dont des gilets de sauvetage, en plus de sacs à dos, de vêtements et de denrées alimentaires, a-t-on fait savoir.